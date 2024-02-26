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16:02 26.02.2024

Міноборони України: укладено перший прямий контракт зі шведським виробником

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Міноборони України: укладено перший прямий контракт зі шведським виробником

Агентство оборонних закупівель Міноборони України уклало перший прямий контракт зі шведським виробником, повідомляє українське оборонне відомство.

"Перший прямий контракт зі шведським виробником уклала Агенція оборонних закупівель Міноборони України під час візиту до України міністра оборони Швеції Пола Йонсона", - ідеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, контракт став можливим завдяки підтримці "Адміністрації оборонних матеріалів Швеції, FMV" у рамках угоди про співпрацю між FMV і Міністерством оборони України, підписаної під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

"Співпраця із шведською адміністрацією оборонних матеріалів дає змогу пришвидшити розбудову власної агенції та здійснювати подальші закупівлі, спираючись на європейській досвід прозорості процесу придбання необхідних виробів за рахунок використання та втілення найкращих європейських моделей", - наголошується в повідомленні Міноборони.

"Узгоджений сторонами на початку лютого у Стокгольмі план дій, окрім запланованих контрактів, передбачає також можливість підключитися до поточних шведських закупівель уже зараз", - зазначено в повідомленні.

"Досвід нашої співпраці за цим першим контрактом дасть змогу прокласти шлях для багатьох наступних контрактів найближчим часом і зміцнити Збройні сили України", - сказав генеральний директор FMV Горан Мортенссон, висловлювання якого наводить пресслужба Міноборони.

 

Теги: #контракт #міноборони

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