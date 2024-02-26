Події

14:58 26.02.2024

ЄС продовжив санкції для Білорусі ще на рік за підтримку війни РФ і за внутрішні репресії

1 хв читати
ЄС продовжив санкції для Білорусі ще на рік за підтримку війни РФ і за внутрішні репресії

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі й підтримкою режимом війни Росії проти України, ще на рік, до 28 лютого 2025 року.

Відповідне рішення ухвалили в понеділок у Брюсселі на основі щорічного перегляду обмежувальних заходів і з урахуванням репресій, що тривають, та різкого погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, а також тривалої участі країни в незаконній військовій агресії Росії проти України.

У Раді зазначили, що із серпня 2020 року було запроваджено кілька послідовних раундів індивідуальних і секторальних санкцій стосовно осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі, а також у контексті участі Білорусі у війні Росії проти України. "Цими заходами ЄС сигналізує відповідальним політичним й економічним гравцям, що їхні дії та підтримка режиму й Росії обходяться дорого", - наголошується в повідомленні.

У Раді уточнили, що окремі обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону на надання коштів, на фізичних осіб додатково поширюється заборона на виїзд. Наразі у списку є 233 фізичні особи, включно з Олександром Лукашенком, і 37 юридичних осіб.

Білорусь також залишається об'єктом цільових економічних санкцій, включно з обмеженнями у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях і телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших.

Теги: #єс #санкції #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 26.02.2024
США не схвалюють фіктивні парламентські та місцеві вибори в Білорусі

США не схвалюють фіктивні парламентські та місцеві вибори в Білорусі

13:07 25.02.2024
У нових санкціях проти РФ, застосованих партнерами України, відображено напрацювання Міжнародної робочої групи "Єрмака-Макфола"

У нових санкціях проти РФ, застосованих партнерами України, відображено напрацювання Міжнародної робочої групи "Єрмака-Макфола"

19:23 24.02.2024
ЄС у березні представить нову стратегію оборонної промисловості - голова Єврокомісії

ЄС у березні представить нову стратегію оборонної промисловості - голова Єврокомісії

19:05 24.02.2024
Єврокомісія представить Україні в березні переговорну рамку для вступу в ЄС

Єврокомісія представить Україні в березні переговорну рамку для вступу в ЄС

16:27 24.02.2024
Кулеба: ЄС до кінця березня планує поставити Україні майже 170 тис. артилерійських снарядів, працює над подальшим збільшенням обсягу поставок

Кулеба: ЄС до кінця березня планує поставити Україні майже 170 тис. артилерійських снарядів, працює над подальшим збільшенням обсягу поставок

11:56 24.02.2024
Фон дер Ляєн передала силовим структурам України 50 автомобілів

Фон дер Ляєн передала силовим структурам України 50 автомобілів

20:40 23.02.2024
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо України

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо України

19:44 23.02.2024
США запровадили санкції проти НСПК і низки банків РФ

США запровадили санкції проти НСПК і низки банків РФ

18:36 23.02.2024
Канада запроваджує додаткові санкції проти РФ

Канада запроваджує додаткові санкції проти РФ

17:50 23.02.2024
Спільна заява керівництва ЄС: Європейський Союз і далі підтримуватиме Україну

Спільна заява керівництва ЄС: Європейський Союз і далі підтримуватиме Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Тарнавський: Організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян

Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

Глава МВС: На руках українців перебуває декілька мільйонів одиниць зброї

Українські сили здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії н. п. Орлівка, Тоненьке, Бердичі - ОСУВ "Таврія"

У Києві пролунала сирена з технічних причин, тривоги не оголошували - КМДА

ОСТАННЄ

Розпочала роботу Міжнародна платформа зі звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб - омбудсмен

Прем'єр Болгарії подарував Зеленському меч болгарського правителя хана Кубрата

Міноборони України: укладено перший прямий контракт зі шведським виробником

Польща не зможе зібрати 30 тонн розсипаної в Котомежі української кукурудзи, зерно направлять на утилізацію - ЗМІ

Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн - Кличко

ТЧХУ та ДСНС провели навчання у Хмельницькій області

Тарнавський: Організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян

Фінансист Джейкоб Ротшильд помер у віці 87 років

Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

Іноземці, які воювали проти армії РФ, набудуть за бажання українське громадянство разом із членами родин - глава МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА