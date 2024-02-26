ЄС продовжив санкції для Білорусі ще на рік за підтримку війни РФ і за внутрішні репресії

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі й підтримкою режимом війни Росії проти України, ще на рік, до 28 лютого 2025 року.

Відповідне рішення ухвалили в понеділок у Брюсселі на основі щорічного перегляду обмежувальних заходів і з урахуванням репресій, що тривають, та різкого погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, а також тривалої участі країни в незаконній військовій агресії Росії проти України.

У Раді зазначили, що із серпня 2020 року було запроваджено кілька послідовних раундів індивідуальних і секторальних санкцій стосовно осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі, а також у контексті участі Білорусі у війні Росії проти України. "Цими заходами ЄС сигналізує відповідальним політичним й економічним гравцям, що їхні дії та підтримка режиму й Росії обходяться дорого", - наголошується в повідомленні.

У Раді уточнили, що окремі обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону на надання коштів, на фізичних осіб додатково поширюється заборона на виїзд. Наразі у списку є 233 фізичні особи, включно з Олександром Лукашенком, і 37 юридичних осіб.

Білорусь також залишається об'єктом цільових економічних санкцій, включно з обмеженнями у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях і телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших.