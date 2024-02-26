Події

11:04 26.02.2024

У Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці подачу води тимчасово буде скорочено задля ремонту пошкоджених ділянок водопроводу

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У Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці подачу води тимчасово буде скорочено задля ремонту пошкоджених ділянок водопроводу

Унаслідок ворожих обстрілів один із магістральних водогонів Донецької області зазнав численних ушкоджень - для ремонту водогін буде зупинено з 11:00 понеділка, другий водогін залишається в роботі, але не може забезпечити потреби регіону в повному обсязі, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка та Костянтинівка - у цих містах подачу води тимчасово буде скорочено на чверть", - ідеться в повідомленні голови Донецької ОВА в телеграм-каналі.

Як повідомив Філашкін, один із магістральних водогонів зазнав численних пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів і має великі втрати води. "Фахівці мають усунути проблеми щонайменше у 12 місцях, тому сьогодні з 11-ї ранку цей водогін буде зупинено. У роботі залишається другий водогін, який здатен підтримати водопостачання на високому рівні, але, на жаль, не в повному обсязі", - зазначив він.

"За попередніми оцінками, роботи триватимуть близько тижня. Прошу в цей час економніше користуватися водою", - зазначив Філашкін.

Теги: #ремонт #донецька_область #водогін

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