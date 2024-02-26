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08:11 26.02.2024

Окупанти за добу втратили 880 осіб

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Окупанти за добу втратили 880 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів, 13 танків, 37 бронемашин, 12 артсистем, 26 БПЛА, 1 РСЗВ, 2 ППО, а також 28 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України на фейсбук-сторінці у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 410700 (+880) осіб, танків - 6555 (+13) од, бойових броньованих машин - 12478 (+37) од, артилерійських систем - 9993 (+12) од, РСЗВ - 1000 (+1) од, засоби ППО - 686 (+2) од, літаків - 340 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7707 (+26), крилаті ракети - 1910 (+3), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13037 (+26) од, спеціальна техніка - 1580 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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