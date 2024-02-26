Ворог обстріляв Дніпропетровську область дронами, артилерією та "градами", є пошкодження

Російські війська з вечора неділі обстріляли Дніпропетровську область дронами, артилерією і "градами", є пошкодження житлової інфраструктури та підприємства, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Увечері агресор обстріляв Нікопольщину, райцентр, Покровську та Мирівську громаду. Цілив дроном-камікадзе, важкою артилерією та з РСЗВ "Град", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, пошкоджено підприємство. Там виникла пожежа. Також розбиті будівлі та авто. Люди не постраждали.

Лисак зазначив, що Нікопольський район ворог обстрілює і з самого ранку. Під ударом знову Мирівська громади. Наслідки з'ясовуються.

"Є уточнена інформація про вчорашню атаку на Дніпро. Через падіння уламків ворожого заліза вибито вікна в трьох п'ятиповерхівках і виробничих будівлях одного з підприємств", - зазначив він.