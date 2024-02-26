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07:26 26.02.2024

США не схвалюють фіктивні парламентські та місцеві вибори в Білорусі

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США не схвалюють фіктивні парламентські та місцеві вибори в Білорусі

США засуджують фіктивні парламентські та місцеві вибори режиму Олександра Лукашенка, що завершилися в неділю в Білорусі, заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Вибори відбулися в атмосфері страху, в якій жодні виборчі процеси не можна назвати демократичними", - наголошується в заяві.

Міллер зазначив, що режим Лукашенка, як і раніше, тримає за ґратами понад 1400 політичних в'язнів, а всі незалежні політичні діячі були або затримані, або вислані.

"Усім незалежним політичним партіям було відмовлено в реєстрації. Білоруси, які перебувають за кордоном, могли голосувати лише в разі повернення до Мінська, де на них, найімовірніше, чекали б репресії. Ці зловживання фактично заморозили справжню політичну діяльність і політичний дискурс у Білорусі", - йдеться в заяві.

 

 

 

Теги: #сша #вибори #білорусь

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