Події

22:36 25.02.2024

Розпочато розслідування за фактом розстрілів росіянами українських військовополонених

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Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами українських військовополонених під Бахмутом, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"При процесуальному керівництві Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що розстріляних росіянами військовополонених було семеро. Їх розстріляли під час штурму українських позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області.

"На записі з камери дрона видно, що представники з Росії спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопа. Після, зібравши всіх захисників в одному місці і відійшовши на кілька метрів, ворог випускає по них автоматні черги. Військові держави-агресора навмисне добили поранених та беззбройних". українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець підтвердив розстріл під Бахмутом сімох беззбройних українських військовослужбовців, які збиралися здаватися в полон, назвавши це черговим військовим злочином росіян.

Теги: #генпрокуратура #україна #розслідування #військовополонені

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