Події

19:04 25.02.2024

План минулого українського контрнаступу був на столі у Кремля ще до його початку - Зеленський

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План минулого українського контрнаступу був на столі у Кремля ще до його початку - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність нового плану контрнаступу, однак його деталі не розкриватимуться через можливий витік інформації.

"Не все йде за планом, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі від партнерів, тому іноді ті чи інші процеси затягуються. Головне мати план (контрнаступу - ІФ-У), і цей план є", - заявив Зеленський на пресконференції в неділю.

Водночас глава держави заявив, що не зможе розкрити деталей, оскільки що менше людей знають про плани української армії, то швидше настане перемога і несподіваний результат для росіян.

"Скажу вам відверто: наш контрнаступ восени минулого року був на столі у Кремля до того, як почалися контрнаступальні дії", - сказав Зеленський.

 

 

 

Теги: #росія #плани #контрнаступ

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