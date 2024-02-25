Від початку війни СБУ виявила 7 ворожих програмних закладок для зняття інформації з телефонів українських військових

Служба безпеки України з початку повномасштабного вторгнення РФ виявила 7 ворожих ШПЗ - шифрованих програмних закладок, які використовували для зняття інформації з телефонів представників Сил оборони України, повідомив глава СБУ Василь Малюк.

"Ворог, окрім агентурного проникнення, займається і технічним проникненням. У Силах оборони сьогодні працюють наші мобільні групи, які виявляють такі проникнення", - розповів Малюк на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який відбувається в неділю.

Він повідомив: "Від початку війни в нас виявлено 7 ворожих ШПЗ - шифрованих програмних закладок".

Малюк пояснив, що це "той жук, якого ворог дистанційно поміщає в телефони представників наших Сил оборони, а потім отримує інформацію".

"Усе це виявляється, локалізується, зі свого боку ми проводимо кібернаступальні заходи щодо ворога, зі зрозумілих причин, деталі розповідати не буду", - зазначив він.

Глава спецслужби підсумував: "Повірте, СБУ була, є і буде скальпелем у руках українського народу. І вирізає всі ці ганебні явища як ракові пухлини".