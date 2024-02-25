Глава СБУ про 22 вироки щодо кліриків-зрадників: немає індульгенцій для тих, хто в рясі та з кадилом

Служба безпеки України продовжує документувати злочини проти основ національної безпеки, скоєні священнослужителями, вже ухвалено 22 вироки щодо кліриків, зазначає глава СБУ Василь Малюк.

"Перейдемо до релігійного кейсу, ця тема всіх цікавить... 73 провадження, 22 вироки щодо священнослужителів", - розповів Малюк на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який відбувається в неділю.

Він додав: "Щодо тих, хто в рясі та з кадилом вчиняє злочини проти основ національної безпеки, немає жодних індульгенцій. Ми їх відповідно документуємо".