Глава СБУ: за два місяці ми скоротили експорт нафтопродуктів ворога на третину, атакуючи нафтопереробні підприємства

Удари безпілотників СБУ по законних цілях - нафтопереробних підприємствах у РФ - скоротили експорт російських нафтопродуктів на третину, наголошує глава Служби безпеки України Василь Малюк.

"Крім роботи в морі, ми ефективно працюємо в повітрі... По суті, робота повітряними БПЛА розділена на кілька зон. Зокрема, це лінії фронту і 20 км вглиб ворога, 20 км - 40 км, від 40 км до 120 км і 120 км плюс", - розповів Малюк на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який проходить у неділю.

За його словами, СБУ успішно уразила велику кількість військових об'єктів ворога та комплексів ППО.

"Якщо ми подивимося за останні два місяці - скільки ворожих нафтопереробних потужностей було успішно уражено. По суті, на третину ми скоротили експорт нафтопродуктів. А 55% їхнього військового бюджету - це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів, і це цілком законні наші цілі", - акцентував глава СБУ.