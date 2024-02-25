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17:12 25.02.2024

Дрон СБУ Sea Baby пошкодив 11 російських кораблів і Кримський міст у 2023 році - глава СБУ

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Дрон СБУ Sea Baby пошкодив 11 російських кораблів і Кримський міст у 2023 році - глава СБУ

На рахунку морського надводного дрона Sea Baby, розробленого СБУ, - 11 пошкоджених кораблів РФ і удар по Кримському мосту влітку 2023 року, наголошує глава СБУ Василь Малюк.

"Ми створили кілька цікавих нових розробок, а саме два надводні дрони. Один із них - Sea Baby. Це наш флагман, по суті багатофункціональна платформа, і зараз ми її використовуємо не тільки в режимі камікадзе, а й для дистанційного мінування та інших заходів. Ну і морський надводний дрон типу "Мамай", - розповів Малюк на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який відбувається у неділю.

Глава СБУ наголосив: "Відповідні відпрацювання за допомогою Sea Baby - це 11 ворожих кораблів. Частина з них пошкоджена безповоротно, частина з них перебуває на ремонті в російських доках і не через рік і не через два роки зможе повернутися в море".

Також, за словами Малюка, за допомогою цих дронів СБУ успішно пошкодила Кримський міст. "Сталося це 28 липня минулого року, по суті спрацювали по залізничному сполученню і автомобільному сполученню", - зазначив глава української спецслужби.

Уперше, за словами очільника СБУ, міст було пошкоджено ще 8 жовтня 2022 року - "наступного дня після 70-річчя бункерного діда путлера, коли вранці в нього боліла голова".

"На той час ми зайшли з суші, операцією займався я особисто і ще два мої надійні побратими", - додав Малюк.

Теги: #сбу #дрони #малюк

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