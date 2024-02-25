Буданов заявив, що у Росії немає ракет з Ірану

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що у РФ немає далекобійних ракет іранського виробництва, повідомляє інформаційний телеканал "Ми-Україна" в неділю.

"Їх немає. Це все не відповідає дійсності", - сказав Буданов у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024".

Говорячи про використання ракет із КНДР, Буданов зазначив, що "кілька було використано". "Але сказати, що це масштабне застосування - теж не відповідає дійсності", - сказав глава ГУР.

Раніше Reuters писав, що Іран нібито надав Росії сотні балістичних ракет класу "земля-земля".