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16:12 25.02.2024

Ветеранська політика потребує кардинальних змін - Мінветеранів

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Ветеранська політика потребує кардинальних змін - Мінветеранів

В.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявляє, що ветеранська політика в Україні потребує кардинальних змін, і анонсував затвердження урядом єдиного стандарту надання ветеранам послуг за принципом "єдиного вікна" в Центрах надання адміністративних послуг.

"Ветеранська політика потребує кардинальних змін. Мінветеранів це історія не тільки про пільги, а й про життя і його смисли, а також про потреби і можливості, про лідерство, якісні зміни та їхню імплементацію, про стимули та інструменти", - сказав Порхун на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю.

Також він звернув увагу на проблему надання медичної допомоги ветеранам. Зокрема, за його словами, необхідно змінити перелік препаратів за програмою "доступні ліки" та розширити послуги зі стоматології.

Крім того, за словами в.о. міністра, необхідно звернути увагу на питання працевлаштування ветеранів, особливо людей з інвалідністю.

"Мене нещодавно запитали, чого мені не вистачає як ветерану. На жаль, але відверто - поваги. Ми повинні взяти відповідальність за ветерана, так само, як він взяв відповідальність, коли пішов на війну", - заявив Порхун.

Теги: #мінветеранів #порхун

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