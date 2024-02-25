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15:49 25.02.2024

В Івано-Франківську відкрився соціальний гуртожиток для переселенців - Мінреінтеграції

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В Івано-Франківську на базі гуртожитку Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відкрили соціальний гуртожиток, у якому зможуть проживати 150 переселенців, повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на пресслужбу вишу.

"В оновленому приміщенні облаштували понад 30 комфортних кімнат зі смарт-кухнями, сучасними меблями, побутовою технікою та санвузлами. У них зможуть проживати 150 переселенців", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі відомства в неділю.

Зазначається, що реконструкція гуртожитку відбулася в рамках проєкту "Підтримка ЄС нагальних потреб із розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні", який фінансується Європейським Союзом і реалізується під управлінням Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO).

 

Теги: #івано_франківськ #гуртожиток #мінреінтеграції

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