Буданов: ворогів очікують нові сюрпризи, я б не рекомендував цивільним користуватися Кримським мостом

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що своїми успіхами в Криму Україна зобов'язана жителям півострова, а також порекомендував цивільному населенню не користуватися Кримським мостом.

"Війна Росії проти України почалася далеко не два роки тому, а десять - з окупації українського Криму. Однак ані українська держава, ані українці не погодилися визнати право агресора на кримську землю. І опір місцевого українського населення проти окупантів не вщухав ні на хвилину, незважаючи на репресії", - написав Буданов у своєму телеграм-каналі в неділю.

Він наголосив, що Україна для успішної оборони і контрнаступу має контролювати акваторію Чорного моря, а також бути присутньою на півострові Крим.

"Поставлені завдання виконано: Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислокувати авіацію, тому що аеродроми і військові об'єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом", - зазначив Буданов.

За словами начальника ГУР, "нашими успіхами ми надзвичайно зобов'язані жителям українського Криму", які знаходять можливість передавати оперативну інформацію про обстановку на півострові.

"Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватися так званим Кримським мостом", - наголосив він.