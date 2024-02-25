Події

13:00 25.02.2024

Половину зброї та військової допомоги не постачають в Україну вчасно - Умєров

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Половину зброї та військової допомоги не постачають в Україну вчасно - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наразі 50% виділеної військової допомоги не надходить вчасно, через що Україна втрачає особовий склад.

"Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то виділення (допомоги - ІФ-У) не завжди означає забезпечення. 50% не надходить вчасно. Якщо ми дивимося на математику війни, дивимося на противника, то їхня економіка - приблизно 2 трлн, і вони використовують до 15% бюджету на війну, що становить понад 150 млрд доларів США. Те, що виділяється, якщо воно не приходить своєчасно - ми втрачаємо особовий склад, втрачаємо території", - сказав він на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який відбувається в неділю.

Також міністр зазначив, що "ще ніколи в історії не було такого, щоб війну вели без переваги в повітрі".

Він наголосив, що Україна робить "все можливе й неможливе", але без своєчасних поставок робота ускладнюється.

Теги: #зброя #умєров

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