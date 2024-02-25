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12:47 25.02.2024

Сухаревський: Наша мета - зустрічати противника на полі бою першими - дроном

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Сухаревський: Наша мета - зустрічати противника на полі бою першими - дроном

Заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський назвав цілі роботи Сил безпілотних систем.

"Наша мета - зустрічати противника на полі бою першими - дроном. Наша мета - відсікти від нашого солдата максимум засобів ураження противника. Наша мета - зробити так, щоб "заболоття" відмовилося від будь-яких активних дій на лінії фронту і залишило ідею окупації нашої держави. Безпілотні системи - я зроблю все можливе для того, щоб вони стали запорукою і одним із ключових елементів перемоги", - сказав він на форумі "Україна. Рік 2024", який відбувається у неділю.

Сухаревський зазначив, що метою команди Сил безпілотних систем є три основні тези: ефективність, системність і аналіз застосування безпілотних систем, які формуються.

"Тому підрозділи, які в майбутньому будуть сформовані, - це буде потужний кулак, який вирішуватиме реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад, для підрозділів у складі бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість нам асиметрично відповідати на будь-які дії противника, завдавати йому максимальних втрат, що відбувається і зараз", - сказав заступник головкому.

Так, Сухаревський наголосив на важливості нарощування виробництва і системного підходу.

"Це має бути системний підхід, і він уже є. І ми маємо зробити те, що в майбутньому ляже в усі підручники військової історії і розглядатиметься як ефективний приклад реакції в бойових діях, у війні в майбутньому. Теза, що "генерали готуються до вчорашньої війни", відпала давно", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що полковник Вадим Сухаревський став одним із заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він відповідає за напрям безпілотних систем і розвиток застосування дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "Сили безпілотних систем мають дати конкретний результат найближчим часом".

Теги: #зсу #бпла #сухаревський

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