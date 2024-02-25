Події

11:24 25.02.2024

Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони Швеції військову співпрацю між країнами

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Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони Швеції військову співпрацю між країнами

Міністр оборони Рустем Умєров разом із головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським провели зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, опублікованим у телеграм-каналі Міноборони, сторони обговорили військове співробітництво між країнами, потреби українських захисників, а також рішення, що дадуть змогу Україні отримати перевагу на фронті.

"Вдячний за дуже чіткий і послідовний підхід наших шведських партнерів і за непохитний обов'язок підтримувати безпеку України та всієї Європи. Шведські Archer уже довели свою ефективність на українській передовій", - зазначив Умєров.

 

Теги: #сирський #умєров

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