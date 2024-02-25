Події

10:59 25.02.2024

Унаслідок обстрілів окупантів зруйновано вокзал у Костянтинівці, одна людина поранена - ЗМІ

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Одну людину поранено внаслідок обстрілів Костянтинівки на Донеччині, зруйновано залізничний вокзал, є пошкодження житлових будинків та інфраструктурних об'єктів, повідомляє Суспільне Донбас із посиланням на в. о. начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова.

"Жінка дістала легких поранень, від госпіталізації відмовилася. Вона травмувалася від вибухової хвилі, внаслідок вибитого шибки", - розповів Сергій Горбунов.

За його інформацією, було кілька обстрілів із РСЗВ у суботу і ракетні обстріли в ніч на неділю.

Постраждала цивільна інфраструктура, пошкоджено кілька приватних будинків і багатоповерхівки - у будинках людей вибито шибки, уточнив Горбунов.

У поліції Донецької області повідомили, що внаслідок обстрілу було зруйновано будівлю залізничного вокзалу, понівечено храм, 2 приватні та 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торгових павільйонів, три навчальні заклади, 2 адміністративні будівлі, пошту.

Теги: #руйнування #костянтинівка #обстріли

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