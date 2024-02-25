Польські фермери і далі блокують рух, у черзі на ПП 2400 вантажівок - Держприкордонслужба

Польські фермери далі блокують рух вантажних транспортних засобів у напрямках пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець", загалом у чергах стоять майже 2400 вантажівок, повідомляє речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Блокування руху польськими фермерами загалом триває на шести напрямках. Це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Якщо говорити про черги, які через це утворилися на території Польщі, на всіх цих напрямках сумарно станом на ранок сьогодні це десь майже 2400 вантажівок, найбільше на пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" і "Ягодин", - сказав Демченко в ефірі національного телемарафону в неділю.

За його словами, найнижчими є показники перетину кордону вантажівками. За минулу добу в ПП "Шегині" кордон перетнули близько 90 вантажівок в обох напрямках, у пункті пропуску "Ягодин" кордон у напрямку України перетнули 50 вантажних транспортних засобів, проте польські фермери продовжують повністю блокувати рух вантажівок, що прямують з України до Польщі.

Блокування руху легкових автомобілів й автобусів немає.