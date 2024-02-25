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08:51 25.02.2024

У результаті ворожих обстрілів у Харківській області поранено волонтера

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У результаті ворожих обстрілів у Харківській області поранено волонтера

За минулу добу обстрілу російських окупаційних військ зазнали близько 15 населених пунктів області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у неділю вранці.

"Близько 13:00 внаслідок обстрілу с. Петропавлівка дістав осколкові поранення 44-річний волонтер, госпіталізований у медичний заклад", - повідомляється в телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілу Куп'янська з РСЗВ було пошкоджено приватне домоволодіння. У Приколотному внаслідок обстрілу двома керованими авіабомбами пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства. У Григорівці внаслідок ворожих ударів КАБами зруйновано будівлю магазину, пошкоджено 5 житлових будинків, будівлю колишньої сільської ради, будівлю дитячого садка, приміщення "Укрпошти".

"Без постраждалих", - зазначив Олег Синєгубов.

Так само повідомляється, що в Лимані ворожі обстріли з РСЗВ спровокували пожежу на свинофермі, вогонь охопив 600 кв.м. Загинули 23 тварини, 52 вдалося врятувати.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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