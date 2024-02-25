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08:30 25.02.2024

У Херсонській області за добу через обстріли одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення

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У Херсонській області за добу через обстріли одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення

У Херсонській області за добу через ворожі обстріли з різних видів зброї одна людина загинула, ще шість дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у зведенні станом на 06.00 неділі.

"Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Шляхове, Новоберислав, Гаврилівку, Садове, Станіслав, Осокорівку і місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін наголосив, що "через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 отримали поранення".

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, було пошкоджено "2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. У Херсоні зафіксовано обстріли навчального закладу, адмінбудівлі та об'єкта критичної інфраструктури".

Унаслідок влучань у населених пунктах Білозерка, Станіслав і Садове Херсонського району пошкоджено газопровід, автомобіль та екскаватор. У Шляховому Херсонського району ворог влучив у навчальний заклад.

Так само Прокудін поінформував, що силам протиповітряної оборони в області вдалося знищити 1 "Shahed-131/136".

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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