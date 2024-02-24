Окупанти обстріляли агроферму в Харківській області, загинули тварини, є руйнування

У суботу ввечері російські окупаційні війська обстріляли Лиман Чугуївського району Харківської області, виникла масштабна пожежа на території фермерського господарства, - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"У будівлі ферми знаходилося поголів'я свиней. Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої будівлі. Понад два десятки свиней загинуло. Постраждалих серед працівників фермерського господарства немає", ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.