Війна в Україні забрала життя щонайменше 10,58 тис. цивільних, ще 19,88 тис. поранено

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 15 лютого 2024 року становили щонайменше 30 457 осіб (станом на 24 вересня - 27 449), зокрема 10 582 загиблих (9 701), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"Кількість втрат серед цивільних осіб, імовірно, занижена в містах, де на початку збройного нападу у 2022 році велися тривалі інтенсивні бойові дії, як-от Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область)", - наголошується в документі.

За підтвердженими даними ООН, загинули 5017 чоловіків, 2 093 жінки, 311 хлопчиків і 248 дівчаток, тоді як стать 28 дітей і 1 885 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 19 875 поранених 585 хлопчиків і 422 дівчинки, а також 291 дитина, стать яких поки що не вдалося встановити. Порівняно з даними на 24 вересня загинуло 32 дитини і ще 112 було поранено.

"Цифри втрат серед цивільних осіб були особливо великими в перші кілька місяців після збройного нападу: щомісяця гинули та отримували поранення тисячі цивільних осіб. Хоча протягом 2022-2023 років ці цифри поступово зменшилися, вони залишилися високими - зокрема, у 2023 році в середньому за місяць загинули 163 цивільні особи, 547 були поранені", - йдеться у звіті.

Серед дорослих непропорційно сильно постраждали чоловіки, на яких припадає 60% втрат, ідеться також у документі, що може пояснюватися тим, що жінки та діти більшою мірою, ніж чоловіки, виїхали з прифронтових населених пунктів і навіть із країни, щоб урятуватися від насильства.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, з кінця травня 2023 року - за кожні два тижні, а після нападу на Ізраїль у жовтні - щомісячним. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, за 15 днів лютого ООН зафіксувала смерті 77 цивільних. У січні цього року кількість нових смертей у звітах зросла до 164 зі 115 і 111 відповідно в грудні та листопаді, майже досягнувши рівня жовтня - 181.

Кількість поранених за 15 днів лютого становила 169 порівняно з 490 у січні, 526 - у грудні, 357 - у листопаді і 431 - у жовтні.

УВКПЛ ООН уточнює, що переважна більшість втрат серед цивільних осіб (91%) була спричинена зброєю вибухової дії із широкою зоною ураження. На міни та вибухонебезпечні залишки війни (ВЗВ) припало 3,7%, а решта втрат були спричинені іншими типами зброї та інцидентів.

"Більшість втрат (78%) через зброю вибухової дії з широкою зоною ураження сталася поблизу лінії фронту внаслідок артилерійських обстрілів, ударів із реактивних систем залпового вогню та авіабомб. Непропорційно більшу відсоткову частку серед втрат поблизу лінії фронту становили люди похилого віку, бо вони часто не могли або не бажали залишати свої домівки; люди, старші за 60 років, становили 36% втрат серед цивільних осіб поблизу лінії фронту, хоча їх частка в загальній чисельності населення дорівнює 25%", - зазначила ООН.

На контрольовані урядом території, за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення припало 86,2% загиблих цивільних і 83,8% - поранених.

У цьому зведенні також наводиться регіональний зріз загиблих і поранених від початку повномасштабної війни від застосування ракет і баражуючих боєприпасів. Найбільше їх у Донецькій області - відповідно 323 і 935, за нею йде Харківська - 206 і 606.

У Київській області, за даними організації, загинуло 193 цивільних і 226 були поранені, у Запорізькій - 151 і 408, у Дніпропетровській - 141 і 599, у Києві - 88 і 226, у Миколаївській - 66 і 224, та Одеській - 65 і 295.

Найбезпечнішим регіоном, без постраждалих, залишається Закарпатська область, немає загиблих і в Тернопільській області, проте там було поранено 10 осіб. В Івано-Франківській області кількість загиблих і поранених - по одному, у Волинській - 4 і 9, Рівненській - 4 і 15, Кіровоградській - 5 і 18, Хмельницькій - 6 і 47, Чернігівській - 9 і 60, Луганській - 18 і 27, Сумській - 19 і 110, Львівській - 24 і 87, Черкаській - 28 і 37, Полтавській - 29 і 102, Житомирській - 36 і 57 і Вінницькій - 38 і 217.

"Через застосування Російською Федерацією по об'єктах на всій території країни ракет дальньої дії та баражувальних боєприпасів у країні практично не залишилося місця, повністю безпечного від бойових дій", - констатує ООН.