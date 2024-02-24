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21:09 24.02.2024

Лубінець про падіння Іл-76: Росія не повідомляла МКЧХ про перевезення полонених літаками

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Лубінець про падіння Іл-76: Росія не повідомляла МКЧХ про перевезення полонених літаками

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) ніколи не отримував від РФ повідомлень про транспортування українських військовополонених літаками, зокрема й літаком Іл-76, що впав під Бєлгородом, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Отримав офіційний лист від МКЧХ, що Росія їм не повідомляла про транспортування українських військовополонених літаками. Зазначалося, що вони ніколи не повідомляли МКЧХ про це", - сказав Лубінець в ефірі загальнонаціонального телемарафону в суботу, зазначивши, що це стосується й Іл-76 нібито з українськими військовополоненими.

За його словами, позиція України щодо Іл-76 залишається незмінною: "Ми як держава вимагаємо незалежного розслідування, оскільки немає доказів, які б підтверджували те, що говорить російська сторона".

Раніше в січні повідомлялося, що Лубінець звернувся до МКЧХ для з'ясування, чи інформувала Росія про перевезення полонених в Іл-76. За словами омбудсмена, до моменту обміну РФ зобов'язана була сповістити МКЧХ про переміщення і перевезення військовополонених, тому й було звернення до цієї міжнародної організації.

Як повідомлялося, вранці 24 січня під російським Бєлгородом упав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені, яких направляли для обміну.

 

 

Теги: #військовополонені #іл76

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