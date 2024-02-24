Залужний: Я вірю і точно знаю - ми переможемо!

Ексголовнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний, у день другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну подякував усім, хто захищає державу на полі бою і допомагає армії, а також висловив упевненість у перемозі України над ворогом.

"Триває наш безкомпромісний і мужній супротив. 24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав Збройних Сил України. Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу Державу", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

Залужний подякував усім, хто в ці хвилини на полі бою захищає Україну, усім, хто допомагає українській армії, хто пам'ятає, вірить, молиться і робить усе можливе для Перемоги. "Вічна пам'ять і повага воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини", - написав він.

"Я вірю і точно знаю - ми переможемо! Слава Україні!" - підсумував Залужний.