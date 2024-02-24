Єрмак: У дронах українського виробництва буде ШІ

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін і CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали меморандум про взаєморозуміння зі співробітництва у сфері безпеки та оборони, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі.

За його словами, "меморандум має конкретну мету - посилення українських оборонних технологій, впровадження ШІ (штучного інтелекту - ІФ-У) у БПЛА нашого виробництва".

"Зазначу, що Helsing - це німецька компанія, яка розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології. Вона є партнером з Rheinmetall з 2022 року, а ще співпрацює з Федеральним міністерством оборони Німеччини. В Україні компанія працює з 2022 року", - написав Єрмак.

Він зазначив, що підписання цього меморандуму є результатом конференцій зі спільного виробництва озброєнь, які відбувалися в Україні, а також у Вашингтоні минулого року.

"Ми маємо бути на крок попереду в технологічній війні. І розуміємо чітко завдання, які стоять перед нами. ШІ в сучасній війні - це необхідність", - підсумував він.