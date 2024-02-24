Події

20:25 24.02.2024

До Одеси прибула глава МЗС Німеччини

1 хв читати
До Одеси прибула глава МЗС Німеччини

В Одесу в суботу, 24 лютого, у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби прибула глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

"Останні два роки показали: ні ракети, ні 731 день бомбардувального терору не зможуть зломити волю України до свободи. Українці ніколи не були такими рішучими, а ми, європейці, ніколи не були такими єдиними", - заявила Бербок на пресконференції з Кулебою в Одесі, повідомляє МЗС ФРН.

Бербок наголосила, що Одеський порт символізує стійкість України.

Крім того, вона нагадала, що Україна і Німеччина готуються до конференції з відновлення в Берліні.

"Ми організуємо конференцію з відновлення в Берліні, щоб зі страждань і руйнувань виросло нове. Ми також хочемо й надалі розширювати економічне співробітництво, тому що наше спільне майбутнє - в ЄС", - зазначила міністр.

 

 

Теги: #одеса #бербок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:55 24.02.2024
В Одесі після атаки дронів троє поранених перебувають у важкому стані

В Одесі після атаки дронів троє поранених перебувають у важкому стані

00:04 24.02.2024
Після атаки дронів в Одесі під завалами знайшли загиблого чоловіка

Після атаки дронів в Одесі під завалами знайшли загиблого чоловіка

23:33 23.02.2024
В Одесі з-під завалів дістали ще одну постраждалу через атаку безпілотників

В Одесі з-під завалів дістали ще одну постраждалу через атаку безпілотників

22:54 23.02.2024
В Одесі внаслідок атаки безпілотників загорівся житловий будинок, є постраждалі

В Одесі внаслідок атаки безпілотників загорівся житловий будинок, є постраждалі

07:29 23.02.2024
До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ворожої атаки БПЛа в Одесі

До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ворожої атаки БПЛа в Одесі

07:16 23.02.2024
Площа пожежі на підприємстві в Одесі становить 500 кв. м

Площа пожежі на підприємстві в Одесі становить 500 кв. м

00:27 23.02.2024
В Одесі через БПЛА сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, ймовірно, є поранені

В Одесі через БПЛА сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, ймовірно, є поранені

16:53 13.02.2024
ППО збила ворожу авіаракету Х-59 на підльоті до Одеси, уламки пошкодили цивільну інфраструктуру

ППО збила ворожу авіаракету Х-59 на підльоті до Одеси, уламки пошкодили цивільну інфраструктуру

16:10 13.02.2024
План Італії з відновлення історичного центру Одеси розрахований на 3 роки і передбачає фінансування в EUR45 млн - Мінкультури

План Італії з відновлення історичного центру Одеси розрахований на 3 роки і передбачає фінансування в EUR45 млн - Мінкультури

21:57 11.02.2024
В Одесі ввечері горів приватний будинок, виявлено труп чоловіка - ДСНС

В Одесі ввечері горів приватний будинок, виявлено труп чоловіка - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

ЄС у березні представить нову стратегію оборонної промисловості - голова Єврокомісії

Якщо запроваджуються санкції, ми маємо чітко знати, що контракти не підписуються за спиною - Зеленський

Знищення А-50 та інших ворожих літаків - це результат роботи союзу України та партнерів, заявив Зеленський

Канада надасть Україні у 2024 році 3 млрд канадських доларів

ОСТАННЄ

Війна в Україні забрала життя щонайменше 10,58 тис. цивільних, ще 19,88 тис. поранено

Лубінець про падіння Іл-76: Росія не повідомляла МКЧХ про перевезення полонених літаками

ГУР: Десять членів екіпажу російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 знищено

Залужний: Я вірю і точно знаю - ми переможемо!

Єрмак: У дронах українського виробництва буде ШІ

Канада надасть Україні додаткову допомогу на суму 129 млн канадських доларів і понад $40 млн

Окупанти обстріляли з артилерії та дронів Нікопольський район, є руйнування

Не тільки Чехія опікується пошуком снарядів в інших країнах для України, такі історії відбуваються щотижня

Зеленський обговорив із міністром оборони Швеції перспективи спільного виробництва зброї та майбутні переговори щодо угоди про гарантії безпеки

Під час візиту прем'єр-міністра Бельгії було обговорено механізми передання Україні заморожених активів РФ та інші аспекти фінансової та військової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА