До Одеси прибула глава МЗС Німеччини

В Одесу в суботу, 24 лютого, у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби прибула глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

"Останні два роки показали: ні ракети, ні 731 день бомбардувального терору не зможуть зломити волю України до свободи. Українці ніколи не були такими рішучими, а ми, європейці, ніколи не були такими єдиними", - заявила Бербок на пресконференції з Кулебою в Одесі, повідомляє МЗС ФРН.

Бербок наголосила, що Одеський порт символізує стійкість України.

Крім того, вона нагадала, що Україна і Німеччина готуються до конференції з відновлення в Берліні.

"Ми організуємо конференцію з відновлення в Берліні, щоб зі страждань і руйнувань виросло нове. Ми також хочемо й надалі розширювати економічне співробітництво, тому що наше спільне майбутнє - в ЄС", - зазначила міністр.