Події

20:03 24.02.2024

Розсипана соя з українських поїздів: Поліція Польщі веде розслідування -ЗМІ

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Поліція Польщі перевіряє повідомлення про розсипану сою з поїзда, який в'їхав з України і стояв на залізничній колії в Дорогуську, повідомляє RMF24.

"5 тонн української сої висипалися з вагона на запасну колію в Дорогуську Люблінського воєводства. Поліція з'ясовує обставини цієї події", - йдеться в повідомленні RMF FM на сайті в суботу.

Як повідомили ресурсу в Головному управлінні муніципальної поліції в Хелмі, український потяг із приблизно 80 вагонів в'їхав до Польщі два дні тому й чекає на митне оформлення. Уранці в поліцію надійшло повідомлення про розсипане зерно. Поліція перевірила територію, опитала свідків і передає справу до прокуратури. У поліції Хелма вважають, що подію "складно пов'язати з протестом фермерів".

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у суботу закликав польські правоохоронні органи негайно відреагувати на інцидент з українською сільгосппродукцією на залізничній станції при прикордонному переході в Дорогуську.

"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також завдяки фермерам. Тому ті, хто скоїли ці злочини, точно не зацікавлені в українському мирі та перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію", - сказав Кубраков.

 

 

 

Теги: #польща #соя #вагони

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