Кількість постраждалих у Білозерці Херсонської області внаслідок обстрілу зросла до шести людей - голова ОВА

Одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами селища Білозерка Херсонського району в суботу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки. Мої співчуття рідним загиблої... Її чоловік - поранений. Зараз "швидка" везе його до лікарні. Госпіталізували ще одну 30-річну місцеву жительку, яка була вдома з однорічною дитиною. На щастя, малюк не постраждав", - повідомив Прокудін у телеграмі.

Пізніше глава ОВА повідомив, що кількість постраждалих унаслідок обстрілу збільшилася до шести осіб.

"Одна жінка отримала поранення, не сумісні з життям. Ще п'ять осіб - травмовані. Це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 і 39 років. Усіх постраждалих доставили в лікарню з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Їм надається медична допомога", - уточнив Прокудін.