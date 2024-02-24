Канада надасть Україні у 2024 році 3 млрд канадських доларів

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали в Києві угоду про безпеку.

"Сьогодні Україна точно сильніша, ніж два роки тому. Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції нашого народу, і особливо наших воїнів. Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості. Ми з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

"Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні. Дякую Прем’єр-міністру та всім канадцям! Ви разом з Україною з перших днів повномасштабної війни. Це дуже цінно для нас", - написав також Зеленський.

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