Події

19:00 24.02.2024

У Білозерці Херсонської області внаслідок обстрілу одна людина загинула, дві поранені

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У Білозерці Херсонської області внаслідок обстрілу одна людина загинула, дві поранені

Одна людина загинула, двоє дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами селища Білозерка Херсонського району в суботу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки. Мої співчуття рідним загиблої... Її чоловік - поранений. Зараз "швидка" везе його до лікарні. Госпіталізували ще одну 30-річну місцеву жительку, яка була вдома з однорічною дитиною. На щастя, малюк не постраждав", - повідомив Прокудін у телеграмі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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