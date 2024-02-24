У Білозерці Херсонської області внаслідок обстрілу одна людина загинула, дві поранені

Одна людина загинула, двоє дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами селища Білозерка Херсонського району в суботу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки. Мої співчуття рідним загиблої... Її чоловік - поранений. Зараз "швидка" везе його до лікарні. Госпіталізували ще одну 30-річну місцеву жительку, яка була вдома з однорічною дитиною. На щастя, малюк не постраждав", - повідомив Прокудін у телеграмі.