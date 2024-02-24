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16:38 24.02.2024

Велика Британія надасть Україні £8,5 млн на гумдопомогу Руху Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду

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Велика Британія надасть Україні £8,5 млн на гумдопомогу Руху Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду

Велика Британія надасть Україні 8,5 млн фунтів стерлінгів ($10,78 млн) на гуманітарну допомогу Руху Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду, повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

"Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія пообіцяла виділити 8,5 мільйона фунтів стерлінгів на гуманітарне фінансування Руху Червоного Хреста та Українського гуманітарного фонду", - йдеться в повідомленні на сайті уряду Великої Британії в суботу.

Як зазначається, додаткове фінансування посилить постійну підтримку Лондона, а також роботу Руху Червоного Хреста та Українського гуманітарного фонду. У повідомленні констатується, що у 2024 році "гуманітарної допомоги потребують понад 14,6 мільйона осіб - близько 40% населення України. Мільйони зараз залишаються без даху над головою, не мають належного доступу до води, їжі та електропостачання".

Пресслужба уряду Великої Британії уточнює, що понад 6 млн фунтів стерлінгів ($7,61 млн) буде спрямовано на підтримку нейтральної та неупередженої роботи Червоного хреста, посилення наявних проєктів із реагування на надзвичайні ситуації та підтримку найуразливіших верств населення в Україні". Ще 2,5 млн фунтів стерлінгів ($3,17 млн) піде на фінансування Українського гуманітарного фонду, що входить до складу Управління ООН з координації гуманітарних питань.

"Фінансування Великої Британії підтримує поточні заходи реагування на надзвичайні ситуації, заходи із забезпечення готовності та доставку допомоги в прифронтових районах, де місцеві громади найбільше постраждали від нещодавніх атак", - зазначено в повідомленні.

"Українці мужньо захищають свою землю від жорстокого вторгнення Росії, але останні два роки війни справили трагічний вплив на мільйони людей по всій Україні. Сім'ї були розлучені, міста і села зруйновані, а життєво важлива цивільна інфраструктура знищена. Велика Британія підтримує Україну і прагне підтримувати найбільш вразливих українців, які переживають жахи цієї війни", - заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон, висловлювання якого наведено в повідомленні. 

Теги: #україна #допомога #велика_британія

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