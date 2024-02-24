Втрати РФ в Україні перевищили початковий контингент вторгнення - британська розвідка

Від початку Росія розгорнула близько 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. Імовірно, це включало близько 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів і щонайменше 100 тис. осіб особового складу, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"За два роки конфлікту втрати Росії величезні, а в багатьох випадках навіть перевершують ті, які становили її первісну силу. Підтверджені російські втрати охоплюють понад 2700 танків і 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Убитими і пораненими росіяни, ймовірно, втратили близько 350 тис. людей особового складу", - зазначається в повідомленні у Twitter.

Зазначається, що мобілізація та рекрутинг, а також виробництво і відновлення наявних запасів означає, що втрати були відшкодовані.

"Російські сили в Україні зараз більші, ніж на початку війни. Тепер вони можуть продовжувати атаки вздовж лінії фронту і проводити стратегію виснаження українських сил", - зазначає міністерство.