Польща продовжить підтримку України в боротьбі за свободу - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявив, що підтримка України продовжиться.

"Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Сьогодні ця підтримка, як і раніше, вкрай необхідна. Незалежно від військової втоми. Вільний світ не може дозволити Путіну і Росії перемогти", - цитує Дуду його канцелярія в соцмережі Х.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зі свого боку написав у Х: "Два роки українського героїзму. Два роки російського варварства. Два роки ганьби тих, хто залишився байдужим".