Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування ПП "Зосін-Устилуг" з 03:00 24 лютого у зв'язку з річницею початку війни в Україні.

"24 лютого пропуск вантажних та легкових транспортних засобів у вказаному пункті перетину здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд. Біля решти пунктів пропуску з Польської сторони на Українсько-Польському кордоні протестувальники продовжують обмеження руху вантажних транспортних засобів", - повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у соцмережі "Фейсбук".