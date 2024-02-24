Події

14:37 24.02.2024

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування ПП "Зосін-Устилуг"

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Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування ПП "Зосін-Устилуг"

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування ПП "Зосін-Устилуг" з 03:00 24 лютого у зв'язку з річницею початку війни в Україні.

"24 лютого пропуск вантажних та легкових транспортних засобів у вказаному пункті перетину здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд. Біля решти пунктів пропуску з Польської сторони на Українсько-Польському кордоні протестувальники продовжують обмеження руху вантажних транспортних засобів", - повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у соцмережі "Фейсбук".

Теги: #блокування #призупинення #пп

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