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11:56 24.02.2024

Фон дер Ляєн передала силовим структурам України 50 автомобілів

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Фон дер Ляєн передала силовим структурам України 50 автомобілів

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн передала 50 автомобілів, наданих ЄС Національній поліції України та Офісу генерального прокурора України.

"Автомобілі призначені для підтримки розслідувань і судового переслідування воєнних злочинів на деокупованих територіях і прилеглих ділянках. Ці автомобілі є частиною ширшої схеми підтримки ЄС для українських органів влади для реагування на потреби, пов'язані з наданням громадських послуг у середовищах високого ризику", - повідомляє пресслужба представництва Європейського Союзу в Україні.

Автомобілі надані через Службу інструментів зовнішньої політики (СІЗП) Європейської комісії як частина ширшого пакета підтримки для забезпечення потреб у середовищах високого ризику.

"Європейський Союз продовжує стояти поруч з Україною. Сьогодні я маю честь передати ці автомобілі Національній поліції України та Офісу генерального прокурора. Вони допоможуть органам влади стабілізувати території, мужньо звільнені Збройними силами України від незаконної російської окупації. Ці автомобілі приходять невдовзі після того, як ЄС надав Україні сучасну машину для розмінування. Цим обладнанням ми підтримуємо Україну у відновленні безпеки на деокупованих територіях", - заявила фон дер Ляєн.

Із переданих автомобілів 30 призначені для Нацполіції, а 20 - для Офісу генпрокурора. Їхня закупівля здійснюється за проєктом "Інтегрований механізм реагування для України", що фінансується спільно Європейським Союзом і Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. Загальна підтримка за цим проєктом включає обладнання для розмінування для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та генератори всіх розмірів для усунення нестачі електроенергії, спричиненої російськими атаками на цивільну інфраструктуру.

Загальний бюджет пакета підтримки становить приблизно 19,9 млн євро, з яких 18 млн євро надаються Європейською комісією, а 1,9 млн євро - Німеччиною.

Теги: #єс #автомобілі #нацполіція #офіс_генпрокурора

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