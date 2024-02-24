В Україні найближчої доби місцями невеликі дощі, температура вище нуля

У неділю, 25 лютого, у західних, Житомирській, Вінницькій, а вдень і в Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східній частині вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла. На решті територій вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 15° тепла.

У Києві вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 25 лютого в Києві було зафіксовано 1990 року, вона становила 15,5°, найнижчу вночі - 20,7° нижче нуля 1917 року.

У понеділок, 26 лютого, в Україні без опадів, лише вночі в північних і Вінницьких областях місцями невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у східній частині вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. У західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. На решті територій вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

У Києві без опадів, лише вночі місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.