Голова Європейської Ради Шарль Мішель, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейського Парламенту Роберта Мецола в день другої річниці російського вторгнення в Україну виступили зі спільною заявою на підтримку українського народу.

"Сьогодні трагічна річниця початку повномасштабної загарбницької війни Росії проти України, що є очевидним порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Два роки насильства, жорстокості, терору та руйнування. Ми ніколи не забудемо перший шок від нападу, жах від вчиненого в Бородянці, Бучі та Маріуполі. Та попри всі звірства і страждання, Україна стоїть непохитно. Героїчний український народ демонструє силу духу і рішучість у захисті Батьківщини та боротьбі за свою свободу і наші спільні європейські цінності", - ідеться в тексті заяви, оприлюдненому пресслужбою представництва ЄС в Україні.

Наголошується, що Європейський Союз завжди підтримуватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно-визнаних кордонів. Незаконна анексія Криму і Севастополя 10 років тому знаменувала початок триваючої агресії Росії проти України.

"Росія та її керівництво повністю відповідальні за війну та її глобальні наслідки, а також за скоєні нею тяжкі злочини. Ми, як і раніше, сповнені рішучості притягти її до відповідальності, зокрема, за злочин агресії", - наголосили лідери ЄС.

Зазначається, що щодня Україна продовжує стикатися з постійними жорстокими і масовими атаками агресора.

"Більше ніж будь-коли, ми залишаємося єдиними і вірними нашій обіцянці підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Для народу України, для миру і безпеки в Європі і для того, щоб панував заснований на правилах міжнародний порядок", - йдеться в заяві.

Європейський Союз продовжуватиме свою сильну і тверду політичну, військову, фінансову, економічну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити своїх людей, свої міста і критичну інфраструктуру, відновити територіальну цілісність, повернути тисячі депортованих дітей і завершити війну.

"Євросоюз вирішив розпочати переговори про вступ з Україною і допомагати їй на шляху до членства в ЄС. Майбутнє України - в Європейському Союзі. ЄС продовжуватиме надавати Україні постійну і прогнозовану фінансову підтримку. Пакет фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки допоможе Україні задовольнити її нагальні потреби, відновити економіку, допомогти суспільству, модернізувати інституції та консолідувати демократію і верховенство права", - наголосили лідери ЄС.

Євросоюз продовжить задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, включно з терміновим постачанням необхідних боєприпасів і ракет. Були зроблені безпрецедентні дії на рівні ЄС для нарощування виробництва європейської оборонної промисловості.

"Ми продовжимо збільшувати потужності, що дасть нам змогу посилити військову підтримку і співробітництво з Україною, одночасно зміцнюючи нашу обороноздатність і європейський суверенітет. Ми також працюємо над майбутніми безпековими зобов'язаннями, які допоможуть Україні захистити себе, протистояти спробам дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому", - наголошується в заяві.

"Росія та її лідери платитимуть дедалі більшу ціну за свої дії. Разом із партнерами ми запровадили безпрецедентні санкції проти Росії та тих, хто бере участь у війні. Ми залишаємося готовими посилити тиск на Росію, щоб обмежити здатність вести війну. Ми також зробили перші конкретні кроки щодо спрямування доходів від знерухомлених російських активів на підтримку України. Ми продовжуватимемо цілеспрямовані дії щодо подальшої ізоляції Росії на міжнародних форумах. Ми підтримуємо українську Формулу миру для справедливого, всеосяжного і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також усі зусилля щодо Глобального саміту миру за найширшої міжнародної підтримки. Сьогодні наші прапори майорітимуть пліч-о-пліч як символ нашої солідарності, відданості та рішучості", - підсумували лідери ЄС.