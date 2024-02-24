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10:44 24.02.2024

За два роки вторгнення РФ скоїла 567 злочинів проти журналістів і медіа в Україні - ІМІ

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За два роки вторгнення РФ скоїла 567 злочинів проти журналістів і медіа в Україні - ІМІ

За два роки від початку повномасштабного вторгнення РФ скоїла 567 злочинів проти журналістів і медіа в Україні, свідчать дані Моніторингу російських злочинів проти журналістів і медіа, здійснюваного Інститутом масової інформації (ІМІ).

"Основні російські злочини проти журналістів і медіа, скоєні на українській території: убивства та викрадення; обстріли й поранення журналістів; пошкодження редакцій медіа внаслідок обстрілу; кіберзлочини; вимкнення українського мовлення та спроба запустити російську пропаганду; блокування інтернет-доступу та мобільного зв'язку на окупованих територіях України", - зазначено у звіті, оприлюдненому в суботу.

Крім того, українські медіа продовжували закриватися внаслідок фінансової та кадрової кризи, спричиненої повномасштабною російською агресією.

За два роки від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 70 медійників. З них 10 - під час виконання журналістської діяльності, 47 загинули як учасники бойових дій і 13 - унаслідок російських обстрілів або тортур. Загалом за 10 років від початку російсько-української війни, у період із 2014 до 2024 року, загинули 77 українських та іноземних медійників, із них 13 - під час виконання журналістської діяльності.

За два роки від початку повномасштабного вторгнення ІМІ зафіксував 42 обстріли журналістів російською армією. Під обстріли потрапляли журналісти українських і зарубіжних медіа. Зокрема, 2023 року це були знімальні групи французького телеканалу TMC, чеського Суспільного мовника, німецького Bild, британського BBC, шведського телеканалу TV4, португальського телеканалу RTP, DW, українських медіа: телеканалу "Дом", Радіо Свобода, Донбас.Реалії, "Заборони", "Грат", Суспільного тощо.

Щонайменше 30 журналістів дістали поранень під час виконання своєї професійної діяльності. Зокрема, внаслідок російських обстрілів журналісти зазнавали контузій, переломів, поранень кінцівок та осколкових поранень. З них 14 медійників були поранені під час другого року від початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, експерти ІМІ зафіксували на другому році повномасштабного вторгнення чотири випадки викрадення медійників. Серед них, зокрема, - українських журналісток Вікторії Рощиної (зникла на окупованій території) та Ірини Левченко (росіяни викрали разом із чоловіком в окупованому Мелітополі), доля яких так і невідома. Також росіяни викрали адміністраторів телеграм-каналів запорізького регіонального видання "РІА-Мелітополь" і "Мелітополь - це Україна" і тримають у полоні за звинуваченнями в тероризмі та шпигунстві.

За два роки повномасштабного вторгнення експерти ІМІ зафіксували 69 випадків російських кібератак на сайти українських онлайн-медіа, їхні сторінки в соцмережах. Ламали ефіри телеканалів, поширювали російську пропаганду, створювали підроблені сайти відомих онлайн-медіа та публікували там вигадані матеріали з метою посіяти паніку серед українців.

Крім того, росіяни захопили редакції щонайменше 27 українських медіа для цілеспрямованого поширення своєї агресивної пропаганди на окупованих територіях України. На окупованих територіях росіяни на другому році повномасштабного вторгнення продовжували запускати свої рупори пропаганди, деякі з них фінансуються з президентського фонду Путіна.

Щонайменше 234 медіа припинили повністю або частково свою діяльність за два роки повномасштабного вторгнення. Це лише публічні дані, експерти ІМІ припускають, що насправді кількість медіа, які змушені були закритися, вдвічі більша.

Росіяни зруйнували або пошкодили та знищили на другому році повномасштабного вторгнення щонайменше вісім редакцій українських медіа та їхнє обладнання. Зокрема, радіо "Ностальжи" (Нікополь, Дніпропетровщина), газети "Маяк" (Берислав, Херсонщина), онлайн-видання "Челайн" (Чернігів), АТН (Харків), "Суспільне.Харків", Українського радіо, медіагрупи "Об'єктив" (Харків), NV (Київ).

"Моніторинг ІМІ свідчить, що журналісти, які вирушають на передову, щоб донести правдиву картину війни до світу, часто стають мішенями для Росії. Крім того, Росія застосовує різні форми насильства для того, щоб повністю зачистити інформаційний простір на окупованих територіях України. Журналісти відіграють ключову роль у розкритті російських військових злочинів і захисті прав людини. Тому дуже важливо, щоб міжнародні організації, уряди та громадськість докладали всіх можливих зусиль для захисту журналістів на війні, гарантуючи їхню безпеку, надаючи захист і підтримку", - заявила директор Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Теги: #преса #війна #імі #злочини

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