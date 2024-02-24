Сили оборони за добу ліквідували 770 окупантів і 36 артилерійських систем - Генштаб

Сили оборони за добу знищили 770 окупантів, 8 танків, 15 бронемашин, 36 артсистем, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 літак, 31 безпілотник, 2 крилаті ракети, 29 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України у фейсбуці в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 409010 (+770) осіб, танків - 6534 (+8) од, бойових броньованих машин - 12425 (+15) од, артилерійських систем - 9952 (+36) од, РСЗВ - 999 (+0) од, засоби ППО - 684 (+2) од, літаків - 340 (+1) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7659 (+31), крилаті ракети - 1905 (+2), кораблі / катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12988 (+28) од, спеціальна техніка - 1576 (+1)", - ідеться у зведенні.

Дані уточнюють.