Події

07:34 24.02.2024

Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, зокрема боєприпаси

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Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, зокрема боєприпаси

У п'ятницю, 23 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом.

"Під час нашої зустрічі я подякував Хосе Мануелю Альбаресу за підтримку Іспанією та солідарність з Україною. Іспанія підготує новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть боєприпаси. Ми також обговорили Формулу миру Президента Зеленського та Глобальний саміт миру у Швейцарії", - написав Кулеба в соцмережі X.

"Ми погодилися, що вступ України в ЄС іде правильним шляхом", - додав глава МЗС.

 

 

 

Теги: #мзс #іспанія

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