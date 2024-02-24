24 лютого: Все про цей день

ДЕНЬ 731 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 731 RUSSIAN AGRESSION

24 лютого - Друга річниця російського повномасштабного вторгнення в Україну.

В Естонії - День незалежності, День прапора Мексики, у Китаї - свято ліхтарів, Макха Буча в Таїланді.

Православна церква - перше і друге віднайдення голови Івана Предтечі.

Друга річниця російського повномасштабного вторгнення

Війна почалася після тривалого нарощування російських військ із листопада 2021 року вздовж кордону України з Росією та Білоруссю і визнання органами влади Росії 21 лютого 2022 року терористичних утворень на території України - так званих "ДНР" і "ЛНР" - як державних.

Неодноразово західні та українські політики розцінювали накопичення російських військ біля кордонів з Україною з листопада 2021 року як підготовку Росії до війни. Офіційні представники Росії всіляко заперечували у своїх заявах, що Росія має намір напасти на Україну. Практично одночасно Збройні сили Російської Федерації почали перекидання додаткових військ на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Близько четвертої години за київським часом 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації В. Путін оголосив про "спеціальну військову операцію" з метою нібито "демілітаризації та денацифікації України". Уже за кілька хвилин розпочалися ракетні удари по всій території України, зокрема неподалік від Києва. Російські війська вторглися в Україну поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Росією Криму. Разом із Росією війну проти України фактично веде Білорусь: із прикордонних районів завдають ракетних ударів по території України, здійснюються вильоти бойової авіації для нанесення ракетно-бомбових ударів по території України, відбувається передислокація військ та їхнє забезпечення.

Завдяки опору української армії та сил самооборони вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. У своїй новітній історії, за оцінками українських і міжнародних експертів, Росія в жодній війні ще не зазнавала навіть приблизно таких великих втрат за такий короткий час. За визнанням західної розвідки, Росія зустріла більш сильний, ніж очікувала, опір, що зумовило матеріально-технічні проблеми для її військ, нестачу пального, боєприпасів і продовольства, підрив бойового духу нападників. Швидке об'єднання країн світу для допомоги Україні, як і запровадження потужних санкцій проти Росії, стало несподіваним ударом для країни-агресора.

Із першого дня вторгнення Росія порушує правила ведення війни та масово вчиняє воєнні злочини. Крім того, російська влада веде активну інформаційну війну і застосовує шовіністичну пропаганду.

За повідомленнями західних аналітиків, які посилалися на дані розвідок, російські війська прагнули за "три дні" зайняти українську столицю, щоб змінити владу на залежну від РФ та вимагати капітуляції.

Проте Україна вистояла. Тому кремлівська риторика вимушено кілька разів зазнала змін. Першочергові "денацифікація" і "демілітаризація" з часом і узагалі зникли з ужитку воєнних злочинців.

Врешті путін заявив, що ціллю повномасштабного вторгнення в Україну є "захист Донбасу".

На початку 2023 року новою ціллю "спецоперації" став захист Росії.

Нині про початкові цілі затіяної проти України війни у москві воліють не згадувати й узагалі все частіше наголошують на мирних переговорах.

День незалежності Естонії

24 лютого в Естонії щорічно відзначають головне державне свято - День незалежності Естонії, на честь ухвалення цього дня 1918 року в Таллінні Декларації про незалежність країни.

Саме дата 24 лютого 1918 року, коли Комітет порятунку проголосив незалежність країни, і вважається датою утворення Естонської республіки.

Свято ліхтарів у Китаї

Свято ліхтарів відзначається в 15-й день першого місяця за місячним календарем. Ще в 10 столітті в Китаї поширився звичай запалювати в цю ніч барвисті ліхтарі.

У селах влаштовували феєрверки, ходи на ходулях, танці драконів, хороводи, катання на гойдалках та інші заходи. Свято ліхтарів завершує зустріч Нового року.

Ще цього дня:

1919 - Уряди України та Польщі підписують угоду про перемир'я;

1920 - У Мюнхені відбувся перший публічний виступ активістів NSDAP;

1938 - З'явилася в продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону;

1942 - Почала мовлення радіостанція "Голос Америки" (німецькою мовою);

1946 - Хуан Перон переміг на виборах президента Аргентини;

1955 - У Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом долучилися Велика Британія, Іран і Пакистан;

1961 - Урочисте відкриття аеропорту Орлі в Парижі;

1991 - Війна в Перській затоці: багатонаціональні війська на чолі з НАТО почали наземний наступ в Іраку та Кувейті;

1999 - Латвія стала повноправним членом СОТ;

2011 - Київське "Динамо" у себе вдома, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, перемогло "Бешикташ" із рахунком 4:0, тим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

2022 - початок повномасштабної війни (відкритого військового вторгнення) Російської Федерації (за підтримки Білорусі) проти України.

Церковне свято

День обрітення глави Івана Предтечі. Іван, відомий також як Хреститель, вважається найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив його пришестя. Він жив у пустелі аскетом, проповідував хрещення серед юдеїв, хрестив у водах Йордану самого Спасителя. Івана обезголовили через підступництво юдейської цариці Іродіади та її доньки Соломії.

Іменини: Всеволод, Влад, Гаврило, Захар, Дмитро, Феодора.