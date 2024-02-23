Кондратюк: Просимо Молдову не визнавати результатів виборів президента Росії

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк попросила віце-спікера парламенту Молдови Дойну Герман не визнавати результатів виборів президента Російської Федерації та ухвалити в парламенті Молдови резолюцію, що засуджує депортацію Росією українських дітей.

"Просимо Молдову не визнавати результатів так званих виборів президента Росії. Ці "вибори" вочевидь проводитимуться і на тимчасово окупованих територіях України. Демократичний світ не повинен їх визнавати взагалі, як і фейкове "обрання" президентом РФ міжнародного злочинця Путіна", - написала Кондратюк у п'ятницю у Фейсбуці після зустрічі з Герман у Києві.

Кондратюк також повідомила, що звернулася до Герман з ініціативою підготувати й ухвалити в парламенті Молдови постанову про засудження депортації українських дітей Росією.

Віцеспікерка українського парламенту розповіла, що зустріч із колегою почалася з обговорення непростої ситуації в Придністров'ї.

"Уважно стежимо за її розвитком і, безумовно, підтримуємо територіальну цілісність Молдови", - підкреслила Кондратюк.

Зі свого боку Герман заявила: "Буде збережена Україна, буде збережена і Молдова. Безпека України - це безпека Молдови".

За словами Кондратюк, під час зустрічі було обговорено міжпарламентське співробітництво в контексті спільного руху до вступу в Євросоюз.

Кондратюк нагадала, що незважаючи на складну ситуацію в Молдові, вона надала Україні гуманітарної допомоги на $6,7 млн і прихистила в себе майже 100 тисяч українських громадян, жінок і дітей.

Як повідомлялося, вибори президента РФ відбудуться 15-17 березня.