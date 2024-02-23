В Одесі внаслідок атаки безпілотників загорівся житловий будинок, є постраждалі

Війська РФ атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого загорівся житловий будинок, є постраждалі, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у п'ятницю ввечері.

"Ворог другу ніч поспіль атакує Одеську область ударними безпілотниками. Унаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з подальшим загорянням житлового будинку в Одесі. Наразі відомо про двох постраждалих. Поранених у важкому стані доправили до лікарні", - написав він у Телеграм-каналі.

На місці працюють усі відповідні служби. Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі, під завалами можуть перебувати люди.