Лідер демократів у Сенаті запевнив, що США нададуть військову допомогу Україні

Лідер демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер заявив про підтримку України і запевнив, що його політична сила боротиметься, щоб надати військову допомогу для протистояння агресору.

"Президенту Зеленському та народу України: Ви відважні. Сполучені Штати підтримують вас. Ми не залишимо вас. Ми будемо боротися і боротися, щоб надати цю найважливішу допомогу вам і вашим хоробрим солдатам", - написав він у соцмережі X у п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю у Львові зустріч із делегацією американських сенаторів на чолі з лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером.