Уряд України продовжує комунікацію з польськими колегами для вирішення кризи на кордоні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з українськими водіями вантажівок у пункті пропуску "Краковець - Корчова".

"Уряд України перебуває в постійній комунікації з польськими колегами щодо розв'язання кризи. Один із запропонованих кроків уже зроблено. Уряд Польщі визнав пункти пропуску та залізничні підходи до українського кордону об'єктами критичної інфраструктури. Наш уряд ухвалив аналогічні рішення", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

Він наголосив, що зброя, продукти подвійного призначення, пальне, гуманітарна допомога мають рухатися безперешкодно.

"Станом на сьогодні не зафіксували жодної затримки або порушень щодо такого типу вантажів", - зазначив прем'єр-міністр.

Водночас, сказав він, серед вантажівок, які застрягли внаслідок блокади з польського боку, багато хто везе не лише сільгосппродукцію.

"Очевидно, що блокада вийшла за межі зернового питання. І це шкодить не тільки українським виробникам, а й європейським ринкам, яким ця продукція призначалася", - зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що українська сторона запропонує Польщі впровадити систему електронної черги, аналогічну тій, що діє в Україні.

"Завдяки цьому час фізичного очікування на кордоні з нашого боку не перевищує 10-16 годин, тоді як з польського боку водії очікують 7-10 днів", - зазначив прем'єр.