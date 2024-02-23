Події

21:17 23.02.2024

Уряд України продовжує комунікацію з польськими колегами для вирішення кризи на кордоні

1 хв читати
Уряд України продовжує комунікацію з польськими колегами для вирішення кризи на кордоні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з українськими водіями вантажівок у пункті пропуску "Краковець - Корчова".

"Уряд України перебуває в постійній комунікації з польськими колегами щодо розв'язання кризи. Один із запропонованих кроків уже зроблено. Уряд Польщі визнав пункти пропуску та залізничні підходи до українського кордону об'єктами критичної інфраструктури. Наш уряд ухвалив аналогічні рішення", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

Він наголосив, що зброя, продукти подвійного призначення, пальне, гуманітарна допомога мають рухатися безперешкодно.

"Станом на сьогодні не зафіксували жодної затримки або порушень щодо такого типу вантажів", - зазначив прем'єр-міністр.

Водночас, сказав він, серед вантажівок, які застрягли внаслідок блокади з польського боку, багато хто везе не лише сільгосппродукцію.

"Очевидно, що блокада вийшла за межі зернового питання. І це шкодить не тільки українським виробникам, а й європейським ринкам, яким ця продукція призначалася", - зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що українська сторона запропонує Польщі впровадити систему електронної черги, аналогічну тій, що діє в Україні.

"Завдяки цьому час фізичного очікування на кордоні з нашого боку не перевищує 10-16 годин, тоді як з польського боку водії очікують 7-10 днів", - зазначив прем'єр.

 

 

 

Теги: #польща #кордон #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:54 23.02.2024
Глава МВС України вдячний польським колегам за оперативну реакцію на випадки порушення закону, сподівається на діалог у межах Плану взаєморозуміння

Глава МВС України вдячний польським колегам за оперативну реакцію на випадки порушення закону, сподівається на діалог у межах Плану взаєморозуміння

19:13 23.02.2024
Питання деблокування кордону з Польщею мають вирішити до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи - Шмигаль

Питання деблокування кордону з Польщею мають вирішити до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи - Шмигаль

19:03 23.02.2024
Україна пропонує "план взаємопорозуміння" для деблокади кордону з Польщею

Україна пропонує "план взаємопорозуміння" для деблокади кордону з Польщею

18:44 23.02.2024
Україна не продає своє зерно на польський ринок в останні п’ять місяців, українське зерно йде транзитом - Шмигаль на кордоні

Україна не продає своє зерно на польський ринок в останні п’ять місяців, українське зерно йде транзитом - Шмигаль на кордоні

18:27 23.02.2024
Шмигаль на кордоні з Польщею: На жаль, зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася

Шмигаль на кордоні з Польщею: На жаль, зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася

18:21 23.02.2024
Шмигаль у п'ятницю прибуде на польський кордон - Зеленський

Шмигаль у п'ятницю прибуде на польський кордон - Зеленський

16:26 23.02.2024
Єврокомісія має намір розблокувати Польщі EUR137 млрд із фондів ЄС

Єврокомісія має намір розблокувати Польщі EUR137 млрд із фондів ЄС

07:36 23.02.2024
Україна розраховує на затвердження Виконавчою радою МВФ угоди, очікує на допомогу Фонду в $5,4 млрд США - Шмигаль

Україна розраховує на затвердження Виконавчою радою МВФ угоди, очікує на допомогу Фонду в $5,4 млрд США - Шмигаль

20:56 22.02.2024
Польські фермери анонсували страйк у Варшаві у вівторок

Польські фермери анонсували страйк у Варшаві у вівторок

19:43 22.02.2024
"Укрзалізниця" довезе пасажирів, які запізнилися на поїзд через протести в Польщі, наступними рейсами

"Укрзалізниця" довезе пасажирів, які запізнилися на поїзд через протести в Польщі, наступними рейсами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російський А-50 було збито між Ростовом і Краснодаром - джерело

Командувач ПС Олещук підтвердив ліквідацію ворожого А-50

Начальнику управління Міноборони, який не задекларував активи на 14 млн грн, повідомлено про підозру

Питання деблокування кордону з Польщею мають вирішити до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи - Шмигаль

Україна пропонує "план взаємопорозуміння" для деблокади кордону з Польщею

ОСТАННЄ

Мінус А-50У - чудова робота Повітряних сил і ГУР - Сирський

Російський А-50 було збито між Ростовом і Краснодаром - джерело

Кулеба обговорив із Гутеррешем розширення підтримки української Формули миру

Командувач ПС Олещук підтвердив ліквідацію ворожого А-50

У штаб-квартирі НАТО відбулася церемонія, присвячена другій річниці вторгнення РФ в Україну

FATF заявила про зростання пов'язаних із РФ ризиків, але знову відмовилася заносити її до "чорного" списку

Графіки добудови об'єктів "Київміськбуду" будуть готові за два місяці - президент компанії

Шурма називає протокол НАЗК щодо нього "юридично нікчемним документом"

Начальнику управління Міноборони, який не задекларував активи на 14 млн грн, повідомлено про підозру

Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА