Події

19:28 23.02.2024

Начальнику управління Міноборони, який не задекларував активи на 14 млн грн, повідомлено про підозру

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Начальнику управління Міноборони, який не задекларував активи на 14 млн грн, повідомлено про підозру

Служба безпеки за особистого сприяння міністра оборони України викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони, який у 2022-2023 роках купив і "переписав" на цивільну дружину нерухомість і елітний автопарк.

"За даними слідства, протягом 2022-2023 років фігурант незаконно збагатився майже на 14 млн грн", - повідомила СБУ в телеграм-каналі.

За даними СБУ, надалі за ці гроші він придбав дві квартири в новобудовах, гараж і паркомісце в Києві. Крім того, за отримані "прибутки" посадовець купив три авто преміум-класу, зокрема марок LEXUS та BMW.

"Потім, щоб приховати придбані активи, чиновник переписав їх на свою цивільну дружину. При цьому фігурант оформив на себе довіреність щодо управління цим майном", - ідеться в повідомленні.

Також під час розслідування встановлено факт приховування від декларування понад 3 млн грн, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини.

На підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. ст. 368-5 (незаконне збагачення); ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.

Комплексні заходи проводилися спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

 

Теги: #чиновник #міноборони #викриття

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