Центральна виборча комісія (ЦВК) України заявляє про нелегітимність організації підготовки та проведення "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє пресслужба комісії.

"Під час сьогоднішнього засідання Центральна виборча комісія прийняла постанову щодо нелегітимності організації підготовки та проведення "виборів" президента російської федерації 2024 року на тимчасово окупованих територіях України", - повідомила пресслужба ЦВК у п'ятницю.

Як відомо, на початку грудня 2023 року ЦВК РФ ухвалила постанову, згідно з якою вибори президента РФ 15-17 березня 2024 року мають відбутися і на частинах територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, що були тимчасово захоплені під час повномасштабного військового вторгнення Росії, а також в анексованих нею АР Крим та місті Севастополі.

"Такі дії є черговою цинічною спробою держави-агресора легітимізувати окупацію українських земель і не мають жодної ознаки відповідності загальновизнаним демократичним принципам виборів і не можуть мати таких загалом", - ідеться в заяві ЦВК.

ЦВК "засудила протиправні рішення та дії органів влади рф та її окупаційних адміністрацій щодо організації підготовки та проведення на тимчасово окупованих територіях України зазначених так званих виборів президента рф. А також наголосила, що будь-які спроби щодо організації підготовки та проведення на території суверенної незалежної України органами влади рф та їх посадовими особами псевдовиборів є нелегітимними, а їх результати у разі врахування голосів "виборців" на тимчасово окупованих територіях України будуть нікчемними й дадуть підстави для невизнання обраного в такий спосіб президента, зокрема його правосуб’єктності в міжнародних зносинах".

Як повідомляється, ЦВК зазначеною постановою "схвалила заяву, в якій закликала іноземні держави та їхні органи адміністрування виборів, міжнародні організації, місії зі спостереження за виборами засудити рішення та дії органів влади рф та її окупаційних адміністрацій щодо організації підготовки та проведення цих так званих виборів, не брати участі в спостереженні за процесом указаних та будь-яких інших псевдоволевиявлень, організовуваних окупаційною владою російської федерації на тимчасово окупованих територіях, та не визнавати повноважень обраного в нелегітимний спосіб президента рф, у тому числі його правосуб’єктності в міжнародних зносинах, у разі проведення таких виборів".

Також у повідомленні зазначено, що ЦВК закликала іноземні держави "припинити будь-яку співпрацю з державою-агресором та її органами, виключити рф з усіх міжнародних організацій як таку, що зруйнувала міжнародний мир, безпеку і справедливість, вчиняє злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид".

Також ЦВК у цьому документі звернула увагу громадян України "на кримінальну відповідальність за участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України або за публічні заклики до їх проведення та за пособництво державі-агресору".

Водночас ЦВК закликала громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, "утриматися від участі в будь-яких заходах, спрямованих на організацію підготовки та проведення нелегітимних "виборів" президента РФ".

Як повідомляється, ЦВК також звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією організувати заходи з поширення матеріалів щодо "незаконності проведення на тимчасово окупованих територіях України будь-яких псевдовиборів і псевдореферендумів, участі в підготовці таких заходів і голосуваннях, а також про невизнання їхніх результатів".

Також ЦВК звернулася до Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань щодо оперативного розслідування "фактів здійснення заходів, спрямованих на організацію підготовки та проведення на тимчасово окупованих територіях України нелегітимних виборів президента держави-агресора, встановлення причетних осіб та забезпечення притягнення їх до кримінальної відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України".